Bağlantıları mercek altında

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlemek amacıyla yurt dışında bulunan bir şahısla gizli ittifak kurduğu iddia edilen 19 yaşındaki B.G. ile suç ortağı A.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek süre alınırken, soruşturmanın devam ettiği, zanlıların cep telefonlarının incelendiği açıklandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 30 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, B.G.’nin, Türkiye’de yaşayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahsın direktifiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tolcars isimli galeriyi kurşunlamak amacıyla plan yaptığına dair bilgi alındığını aktardı. Soruşturma kapsamında A.K.’nin de olayla bağlantısı olduğu yönünde bilgi elde edildiğini belirten polis, zanlının 31 Ekim tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirten polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan B.G.’nin cep telefonunda yapılan incelemede önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Polis, Türkiye’deki şahsın, A.K.’ye 10 bin TL gönderilmesi konusunda konuşmalar yapıldığının tespit edildiğini, söz konusu paranın IBAN aracılığıyla gönderildiğine ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı.

Ayrıca A.K.’ye kiralık araç temin edebilmesi amacıyla iş yerleri hakkında bilgi verildiğinin belirlendiğini ifade eden polis, para transferinin hangi amaçla yapıldığının, araç kiralama bilgilerinin kimler tarafından verildiğinin ve zanlının olay içerisindeki rolünün araştırıldığını kaydetti.

Zanlının kullanmakta olduğu iPhone 14 Pro Max marka cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve araştırılması gereken para transferi kayıtları bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.