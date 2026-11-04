Kasayı boşalttı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede, müşterilerden tahsil edilen paraların başka hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Ö.A., yeniden mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahibinin şikâyetinin 11 milyon TL’lik bir miktarı kapsadığı belirtilirken, zanlının bir milyon 230 bin TL geri ödeme yaptığı da mahkemede aktarıldı.

Girne Özel Soruşturmalar Birimi’nde görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, zanlının Girne Namık Kemal Caddesi üzerindeki işletmede Ocak-Ağustos ayları arasında müşterilerden alınan alışveriş bedellerini kendi hesabına aktardığını söyledi. Polis, zanlının aranan bir şahısla birlikte işletmenin hesabına toplam bir milyon 230 bin TL havale ettiğini ve söz konusu işlemlere ilişkin dekontların bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında bir müşterinin 44 bin TL tutarındaki alışveriş bedelinin de zanlının şahsi hesabına aktarıldığının tespit edildiğini kaydeden polis, ilk belirlenen açığın 44 bin TL olduğunu, ancak işletme sahibinin şikâyetinin toplam 11 milyon TL’lik bir miktarı kapsadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın ilerlemesiyle tespit edilen miktarın artabileceği de mahkemeye aktardı. İşletmenin 16 Ekim tarihinde polise şikâyette bulunduğunu belirten Dağdelen, zanlının 23 Ekim’de kendi isteğiyle polise giderek ifade verdiğini ve aleyhindeki suçlamayı kabul ettiğini söyledi. Ö.A.’nın çalışma izninin 8 Ekim tarihinde iptal edildiğini, ancak KKTC’de yasal statüsünün bulunduğunu kaydeden polis, zanlının uygun teminat şartlarıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Teminatla serbest

Yargıç Mine G. Serden, zanlının davası sonuçlanıncaya kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Ö.A.’nın 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Zanlı, belirlenen teminat şartlarını yerine getirmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

