Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesel gelişmeler karşısında hava sahası, sınırları, vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini sağlamak amacıyla milli imkân ve kabiliyetlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin aldığı tedbirler son derece meşru, yerinde ve dengeli bir güvenlik yaklaşımının gereğidir” dedi.

Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, İran kaynaklı balistik mühimmat tehdidine ilişkin bilgi verdi. Aktürk, 9 Mart’ta İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Mühimmat parçalarının Gaziantep ve Diyarbakır’da boş araziye düşmesine rağmen can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını söyledi. Aktürk, ayrıca KKTC’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya sevk edildiğini ifade etti.

Hava devriyeleri ve gözetleme faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk hava sahasının güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarla hava devriyesi icra edildiğini belirtti. Doğu Akdeniz’de deniz ve hava unsurlarıyla seyir, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Aktürk, İran hudut hattında muhtemel risk ve tehditlere karşı tedbirlerin devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde alındığını söyledi.

Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında hava sahası, sınırları, vatandaşları ve KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla milli imkân ve kabiliyetleri kullanmaya, NATO ve müttefiklerle eş güdüm içinde tedbirler almaya devam edeceğini belirten Aktürk, masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

KKTC’nin güvenliği için alınan tedbirler

Haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aktürk, KKTC’nin güvenliği ile Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından stratejik önemde olduğunu vurguladı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan kaynaklanan füze ve drone tehdidine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılan hava ve hava savunma unsurlarının, caydırıcılığı artırmaya, hava sahasının güvenliğini desteklemeye ve olası tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirten Aktürk, alınan tedbirlerin Ada’nın tamamının güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülke

Aktürk, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatarak, “Garantör olmayan bazı ülkelerin Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’e askeri unsur sevk ettiği bir ortamda, Türkiye’nin aldığı tedbirler son derece meşru, yerinde ve dengeli bir güvenlik yaklaşımının gereğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biz yeteriz. Türkiye, bölgede gerilimi artıran değil, barış ve istikrarı koruyan bir anlayışla hareket etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini hedef alan hiçbir hasmane tutuma ve oldu bittiye izin vermeyecek, garantörlüğün verdiği hak ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

