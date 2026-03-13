Tarım Bakanı istifaya çağrıldı

Güney Kıbrıs’ta görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan itlaflarına karşı çıkan Rum hayvancılar protesto gösterisi düzenledi ve eylemlerini sertleştirecekleri uyarısında bulundu.

Fileleftheros gazetesi; Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı tespit edilen mandıralardaki tüm hayvanların itlafına karşı çıkan hayvancıların dün bir protesto eylemi gerçekleştirdiklerini ve hasta olmayan hayvanların itlaf edilmemesi yönünde taleplerinin kabul edilmemesi durumunda eylemlerini yoğunlaştıracakları uyarısında bulunduklarını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinden bir grup hayvancının “Aradipu” köyü girişinde toplanarak “Aradipu-Athienu (Kiracıköy)” yolunu sembolik olarak 10 dakikalığına kestiklerini belirtirken hayvancıların yaptıkları açıklamalarda, birkaç hasta hayvan tespit edilen mandıralardaki tüm hayvanların itlaf edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Bazı hayvancılar, taleplerinin dikkate alınmaması durumunda eylemlerini büyüteceklerini, havaalanları, limanlar ve yolları kapatma eylemlerine gideceklerini belirterek KKTC’de şap hastalığının varlığını sürdürdüğü bir ortamda hastalığın yayılmasının nasıl engelleneceği sorusunu da gündeme getirdi.

Gazete, hayvancıların eylemine Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Yannakis Gavriil ve diğer partilerden bazı milletvekillerinin de destek verdiklerini belirtirken Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Yannakis Gavriil’in ise hükümetin hastalıkla mücadeleyi tam bir karmaşayla yürüttüğü eleştirisinde bulundu.

Gavriil, Rum Tarım Bakanı’nın mecliste yaptığı konuşmada, sadece şiddetli semptomlar gösteren hayvanların itlaf edilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğunu ancak aksi yönde eylemlerin devam ettiğini belirtti.

