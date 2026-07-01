Sonucu bekleniyor

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturuculu kağıtlarla yakalanan M.H.A. (E-24) ile S.S. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini aktardı. Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, uyuşturuculu kağıtların analize gönderildiği, sonucun beklendiği belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Haziran tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Göçmenköy’de bulunan zanlının ikametgahında mahkeme emriyle arama yaptığını belirtti. Polis, yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 4 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, M.H.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını, akabinde yapılan sorgulamada S.S.’nin de meseleyle bağlantısının tespit edildiğini ifade etti.

Bunun üzerine S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında da mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini söyleyen polis, burada da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 3 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru; her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında dört kişinin sorgulandığını, bir ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini; aranan şahıs, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere görüntülerini olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

