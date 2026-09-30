Sorgulanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda 10 adet 9 mm çapında tabanca ve 50 adet canlı merminin ele geçirildiği “Çelik Hat” operasyonunda, silahların bulunduğu TIR’ın sahibi Ö.D. de ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce TIR’ı teslim almaya giden S.S. ile şoförlerin koordinatörü S.C. tutuklanırken, mahkeme Ö.D.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’na Dipkarpaz isimli gemiyle gelen bir TIR’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, TIR’ın dorsesinde gizli bir bölmede 10 adet 9 mm çapında tabanca ile 50 adet canlı mermi ele geçirildiğini anımsatan Özçürümez, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, konu TIR’ı teslim almaya giden S.S. ile zanlıyı TIR’ı alması için yönlendiren ve şoförlerin koordinatörü konumunda bulunan S.C.’nin de mesele kapsamında tutuklandığını hatırlattı.

Mahkeme huzurunda bulunan TIR sahibi Ö.D.’nin de meseleyle ilgili arandığını belirten polis memuru, zanlının ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve halen aranmakta olan bir kişinin daha bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı Ö.D.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.