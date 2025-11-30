3 kişi yaralandı

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki Aliki Nikolaou hayatını kay-betti. Kazaya neden olan araç sürücüsü 22 yaşındaki gencin alkol testi pozitif, uyuşturucu testi negatif çıktı.

Aliki Nikolaou yolcu olarak bulunduğu çift kabinli araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. Arka koltukta oturan Aliki, araçtan çıkarıldı ve Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan biri şoför, 2’si yolcu 3 kişi ise hafif yaralandı.

Hastaneye götürülen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü 22 yaşındaki gencin alkol testi pozitif, uyuşturucu testi negatif çıktı.

Sürücü hakkında ihmalkarlıkla ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Aliki Nikolaou, EDON ve Lympia Olympia Filarmoni Orkestrası’nın aktif üyesiydi. Lympia topluluğu genç kadının ölümünün ardından yasa büründü. EDON bölgesel kutlaması ve Filistin Halkı için planla-nan dayanışma etkinliği yas nedeniyle ertelendi.

