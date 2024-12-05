Soruşturma bitmedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından ihbar üzerine Girne’deki evlerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak, tutuklanan Ali Baran Boşel ve Merve Gül Atılgan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada oldular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, 30 Kasım 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir ekip tarafından Türk mahallesinde yaşayan Ali Baran Boşel ve Merve Gül Atılgan’ın evinde 17.00-18.00 saatleri arasında arama yapıldığını söyledi. Polis, ihbar üzerine gerçekleştirilen aramada; ikametgah içerisinde toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların, 1 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, birçok ifade alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca analiz sonuçlarının da beklendiğini söyleyerek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

