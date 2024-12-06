‘Sırada Şam var’

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu da Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu ve "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi.

Suriyeli muhalifler, Hama hapishanesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani, Telegram'daki açıklamasında, "Güçlerimiz Hama merkez hapishanesine girdi ve yüzlerce mahkumu kurtardı" dedi.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Yeni cephe hatları

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden muhalif gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de Esad güçleriyle çatışıyor.

Bir yandan da terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.