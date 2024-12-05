Ortak operasyon

Girne’de bir apartman dairesinde yapılan aramada savabet.com isimli yasadışı bahis sitesinde destek veren sistem tespit edildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tutuklanan Mustafa Çetin “beden eğitimi ve spor yasası ile şans oyunları yasasına aykırı hareket” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada apartman dairesinde ele geçirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartlarının inceleneceği açıklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis 3 Aralık 2024 tarihinde 14.45 - 15.20 saatleri arasında Özgür Sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Mustafa Çetin’in ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada savabet.com isimli yasadışı bahis sitesine canlı destek hizmeti verdiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, evde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu ve iki adet hafıza kartı incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydetti.

Apartman dairesinde ele geçirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartlarının da inceleneceğini, başka suç unsurları ve suç ortakları tespit edilebileceğini kaydeden polis, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

