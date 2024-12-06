‘Demir Kubbe’ye değinmedi

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas; “Kıbrıs’ın güvenli olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) kurulduğu günden bu yana askeri açından hiç bu kadar güçlü olmadığı” iddiasında bulundu.

Palmas, çok az şey söyleyerek sıkı ve aralıksız şekilde çalıştıklarını belirtirken, İsrail’den gönderilen ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi hakkında bilgi vermedi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Palmas Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, silahlanma programlarıyla ilgili olarak gün yüzüne çıkanlarla ilgili; RMMO’nun günlük olarak eğitildiğini ve silahlandığını söyledi.

RMMO’nun silahlanma programları konusuyla ilgili olarak ise Palmas, bunların daima ihtiyaçlar temelinde gerçekleştirildiğini aynı zamanda yaşadıkları dönemin yeni şartları ile olgularına da uyum sağladıklarını belirtti.

RMMO’nun bölgede meydana gelenlerle ilgili olarak ne kadar hazır olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Palmas, “RMMO’nun 40 bin Türk askerinin 50 yıldır burada bulunmasından ötürü her daim hazır olduğunu” öne sürdü.

Bölgenin sürekli ve uzun süreli bir istikrarsızlık içinde olmasından ötürü de RMMO’nun hazır olduğunu ifade eden Palmas, bundan ötürü Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenliğini güvence altına alma görevi ve yükümlülüğüne sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Bu arada Politis gazetesi; sözü edilen silahların “Demir Kubbe değil, uçaksavar sistemi olduğunu” öne sürdü.