Turizm için önemli adım

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde dün açılışı gerçekleşen Travel Turkey İzmir (TTI) Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’ne katıldı.

Turizm profesyonellerini 18'inci kez bir araya getiren fuara Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Fuarda Ataoğlu’na KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu eşlik ediyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir ile eş zamanlı olarak; 5-7 Aralık tarihleri arasında TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı da ikinci kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakan Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada İzmir Turizm Fuarı’nın önemine değinerek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgi verdi. Ataoğlu, “Ada Kıbrıs” adı altında yeni bir turizm markası yarattıklarını ve bu sayede Anadolu’nun her tarafında Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomi alanındaki yönlerini ön plana çıkarttıklarını söyledi.

Ataoğlu, herkesi KKTC’ye davet etti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) arasında yapılan iş birliklerine de değinen Ataoğlu bu iki birliğin yaptığı çalışmalara destek belirttiklerini de belirtti. Sun Express Havayollarının İzmir, Antalya ve Adana seferlerini başlattığını ifade eden Ataoğlu, Sun Express’in yakın zamanda Avrupa’dan da Kuzey Kıbrıs’a turist akışı sağlaması için çalıştığını bu konuda da iş birliği yaptıklarını söyledi.

2025 yılında charter seferler ile farklı ülkelerden getirilecek uçaklara teşvik verme hedefleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülke turizmine katkı sağlayacak birçok çalışma yaptıklarını ve turist sayısını her geçen yıl artıklarını anlattı. Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın açıldığı günden itibaren yoğun bir ziyaretçi ağırladığını da dile getirerek, Kapalı Maraş’ı görmek için birçok kişinin planlama yaptığını da söyledi.

Alternatif turizm modellerinin sürekli arttığını belirten Ataoğlu, herkesi KKTC’ye davet etti.

