Ankara’da Kıbrıs gündemi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Ankara temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel, dün akşam yurda döndü.

Öztürkler ile Kurtulmuş bir araya geldi

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen görüşmede, iki Meclis Başkanı yaklaşık yarım saat baş başa görüştü, ardından heyetler arasında görüşmeye geçildi. Görüşme sonrasında Kurtulmuş ile Öztürkler düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Numan Kurtulmuş Güney Kıbrıs’ın silahlanmayı durdurmasını arzu ettiklerini kaydederek, "Ancak ikide bir KKTC üzerinden Türkiye’ye ayar vermeye çalışanları da Güney Kıbrıs’ın silahlanma tutkusunu da görmezden gelemeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar elimizdeki bütün imkanlarla KKTC’nin yanındayız. İsteriz ki adada her iki halk kendi devletleri ve bayrakları altında kıyamete kadar huzur içinde yaşasın. Biz Kıbrıs Türk Halkının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Aldıkları silahların bir işe yaramayacağını da görecekler" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Adada var olan iki komşu devletin işbirliğini öngören bir çözüm modelinin, sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz’in huzur, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, uluslararası toplumun haksız yaklaşımları nedeniyle izole edilmeye çalışıldığını, ancak hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam ettiğini söyleyen Öztürkler, KKTC’ye uygulanan ambargoların aşılması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerinin de altını çizdi.

Heyetlerde kimler vardı?

Açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyetinde, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üye ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM Katip Üye ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile TBMM-KKTC Dostluk Grubu Üyesi ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yer aldı.

Ziya Öztürkler’e ise Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ile Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

Öztürkler’in ilk durağı Anıtkabir oldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara temaslarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

Açıklamaya göre, Öztürkler, heyeti ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Başkan Öztürkler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

