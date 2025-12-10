Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Merit’in büyüme adımlarını hem de bölge-sel turizmdeki yapısal dönüşümü değerlendirdi.

CNBCE’nin “Kazandıran Strateji” programına katılan Tibuk, Net Holding’in 51 yıllık yol-culuğuna değindi. Tibuk, Kuzey Kıbrıs’taki 8 otel ve 6 casinonun ardından Merit marka-sının Karadağ ve Bulgaristan’da da güçlü bir büyüme trendine girdiğini söyledi.

Tibuk, Türkiye’de turizm işletmelerinin en büyük sorununu yüksek enflasyon- düşük kur dengesizliği olarak tanımladı: “Ciro artıyor fakat TL bazlı yükselen personel maliyetleri kar marjlarını baskılıyor.”

Karadağ ve Bulgaristan’da stratejik büyüme

Merit markasının önce kiralama, ardından gayrimenkul yatırımı modelini uyguladığını belirten Tibuk: Karadağ’daki Merit Starlet Oteli’nin açılışının üzerinden 18 ay geçtiğini Otelin World Travel Awards Karadağ Lider Otel Ödülü aldığını, vize krizinin geçici olduğu-nu düşündüklerini ifade etti.

Turizm artık 12 aya yayılıyor

Tibuk, mevsimselliğin değiştiğini; kültür, doğa, gastronomi ve butik deneyimlerin yıl boyu talep ürettiğini vurguladı. Tibuk, Türkiye'nin fiyat/kalite dengesinde son yıllarda baskı altında olduğunu belirterek: “Topkapı Sarayı’nın fiyatı Louvre’dan yüksek. Bu tur opera-törlerini zorluyor.” Dedi.

Hande Tibuk’un yorumları; bölgesel turizmde artan maliyetlerin, siyasi süreçlerin ve tüke-tici beklentilerinin yeni bir dönemi işaret ettiğini, Merit markasının ise bu dönemde ulus-lararası büyüme stratejisini hız kesmeden sürdürdüğünü ortaya koydu.



Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025, 09:39