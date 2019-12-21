Suna ERDEN

Gönyeli’de evinin önünden kaçırılarak Alayköy’de boş bir araziye götürülen ve elleri ile ayakları bağlandıktan sonra darp edilen 74 yaşındaki Süheyla Argüden olayı ile ilgili tutuklanan Danyal Özdilaver, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 6 Aralık tarihinden beridir tutuklu olan zanlı bu süre içerisinde aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmedi. Argüden olayı ile ilgili olmadığını iddia eden zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Aralık tarihinde Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip kaçırıldığını, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra, kafasına tabanca dayandığını söyledi. iki maskeli şahsın kafasına tabanca dayadıkları Argüden’e “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve Bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti. Olayla ilgili yapılan inceleme sonrası zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyen polis, bu yönde araştırma yaptıklarını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının aracında arama yapıldığını, 13 Ekim 2019 tarihinde Demirhan’da meydana gelen maskeli soygunda Nijerya uyruklu şahsa ait IPhone marka cep telefonunun bulunduğunu belirtti.

Teminat ile serbest kaldı

Polis, Demirhan’da gerçekleşen ve maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da söyledi.

Polis, zanlının 6 Aralık tarihinde tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



