‘Mutlu sona’ gidemediler

Suna ERDEN

İkisi kuzeyde, biri İstanbul’da yaşayan 3 Türk vatandaşı ile güneyde yaşayan Kıbrıslı Rum’un ‘Federal çete’ üzerinde uzlaştığı ve büyük bir vurguna hazırlandığı iddia edildi.

Söz konusu 4 kişinin yurt dışında yaşayan şahısların kredi kartı bilgilerini çalıp, kopyalayarak KKTC’deki işletmelerin pos cihazlarından çekiliş yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, vurgun çetesinden Musa Yıldırım Gökçen ve Ahmet Barış Sağlamer’i yakalarken, olayın asıl failinin İstanbul’da olduğu belirtildi. İstanbul’daki şahsın, kredi kartı bilgilerini çalan kişi olduğu, elde ettiği verileri KKTC’deki suç ortaklarına aktardığı belirtilirken, kısa adı P.C. olan Kıbrıslı Rum’un arandığı kaydedildi.

Polisin verdiği bilgiye göre; 12 Aralık tarihinden beri tutuklu olan Musa Yıldırım Gökçen ile 16 Aralık’ta yakalanan Ahmet Barış Sağlamer dün teminat duruşmasına çıkarıldı.



Vurgun anlaşması yaptılar

Soruşturmayı yapan mali polis, Musa Yıldırım Gökçen, Ahmet Barış Sağlamer ve şu anda aranan Rum uyruklu P.C. isimli şahsın, İstanbul’da olan bir kişi aracılığı ile yurt dışında yaşayan kişilerin kredi bilgilerini kopyalayıp ele geçirdikten sonra Lefkoşa'daki bir restoranın pos cihazından çekim yaparak kazanç elde etmek için anlaştıklarını söyledi.

Polis, zanlı Musa Yıldırım Gökçen’in, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Lefke'de yabancı uyruklu şahıslara ait çalıntı ve kopyalanan kredi kartları ile mail order yöntemini kullanarak pos cihazlarından çekiliş yaptığını aktardı. Polis, zanlı Gökçen’in 12 Aralık 2019 tarihinde Lefke’de tutuklandığını ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlı Gökçen’in itiraflarında Ahmet Barış Sağlamer ve şu anda aranan Rum uyruklu P.C. isimli şahısla birlikte, İstanbul’da olan bir kişi aracılığı ile yurt dışında yaşayan kişilerin kredi bilgilerini kopyalayıp ele geçirdikten sonra Lefkoşa'daki bir restoranın pos cihazından çekim yaparak kazanç elde etmek için anlaştıklarını anlattığını açıkladı. Polis, Ahmet Barış Sağlamer’in de 19 Aralık 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Kısmen kabul etti

Polis, zanlı Sağlamer’in ifadesinde “Doğrudur buluştuk, ama ben tercümanlık yaptım" dediğini söyledi. Polis, zanlı Sağlamer’in aracında arama yapıldığını, dört adet cep telefonu, mesele ile alakalı olabileceği düşünülen evrakların incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Polis, zanlılara işlemiş oldukları suçla ilgili henüz yazılı dava tebliğ edilmediğini ve bu meseleye ve emarelere müdahale etme gibi bir durumlarının olmadığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 2’şer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakit teminat yatırmaları şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.