Suçunu kabul etti

Suna ERDEN

Gönyeli’de yabancı uyruklu iki öğrencinin yaşadığı kiralık evin kundaklanması olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Kundaklama şüphesiyle önceki gün tutuklanan Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın suçsuz olduğu anlaşılırken, İlham Kharbouchi'nin evi yaktığı iddia edildi.

Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar serbest bırakılırken, İlham Kharbouchi dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Yasin Sarhan'la aralarında bulunan husumetten dolayı yatağa sönmemiş sigara izmariti attığı, yangın çıkmasına neden olduktan sonra evi terk ettiği belirtildi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 sıralarında Gönyeli'de Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın kiracı olarak ikamet ettikleri evin yatak odasının yanıcı bir maddeyle yakıldığını söyledi.

Polis, yangının çıktığı esnada evde misafir olarak bulunan Yasin Sarhan, Mohmmed Zakariae Amghar ve İlham Kharbouchi'nin kundaklamayla ilgili olarak tutuklandığını anımsattı.

Evi terk ederken görüldü

Polis, yapılan soruşturmanın ardından Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın suçla bağının görülmediğini, her ikisinin de serbest bırakıldığını söyledi. Polis memuru, Kharbouchı’nin ise “binalardaki eşyaları ateşe vermek ve kasti hasar” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldığını aktardı. Polis, zanlının aralarında bulunan husumet sebebiyle Yasin Sarhan'ın yatağına sönmemiş sigara izmariti atarak yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis memuru, olay mahallindeki kamera görüntüsü incelemelerinde zanlının yangından kısa bir süre apartmandan valiz ile çıkıp uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ilham Kharbouchi'den yapılan sorgulamada suçlarını itiraf edip her şeyi anlatmak istediğini belirtmesi üzerine gönüllü ifadesinin temin edildiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlı İlham Kharbouchı’nin Fas vatandaşı olduğunu, KKTC'ye öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı emri verdi.