Barut örnekleri alındı

Libya’ya silah taşıdığı şüphesiyle 2019 yılından beri Baf Havalimanı hangarında bulunan bir Sırp şirkete ait uçağa, FBI’dan gelen 10 uzman ve Rum polisi tarafından inceleme yapıldığı belirtildi.

Filelefteros gazetesi, FBI uzmanı 10 kişi, Rum polisinden özel bir ekip, Rum Sivil Havacılık Dairesi ve Rum Tarım Bakanlığı’ndan ekiplerin uçaktaki incelemeye katıldığını ve incelemenin saatlerce sürdüğünü yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak uçaktan barut örnekleri alındığını, navigasyon sisteminin çıkarıldığını, ayrıntılı incelemelerin yapıldığını belirtti.

Yine elde ettiği bilgilere dayanarak uçakta, fotoğrafları çekilen küçük değişiklikler de tespit edildiğini belirten gazete bunların inceleneceğini yazdı.

Bu değişikliklerin çok şey söylemesinin ya da hiçbir şey söylememesinin de mümkün olduğunu yazan gazete uçağın bağlı olduğu şirkete, izahat vermesi için konuyla ilgili sorular da sorulmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Habere göre tüm veriler, gerek Rum Polis Müdürlüğü Arşivi’nde gerekse Sivil Havacılık Dairesi’nde incelenmek üzere Güney Lefkoşa’ya taşındı.

Güney Lefkoşa’daki incelemenin ardından, beraberindeki raporlarla birlikte Amerika’ya gönderilecek.



