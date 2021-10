Olsun, bitsin artık

Ömer KADİROĞLU

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, dün beklenmedik bir çıkış yaparak hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Saner, bu hareket öncesinde koalisyon ortağı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya herhangi bir bilgi vermedi. Saner “Cumhurbaşkanı yeniden görev verirse bundan kaçamayız ama bir an önce seçime gidilmelidir” dedi.

tv2020’ye konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı erken seçimin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Özersay, Özyiğit ve Arıklı, seçime kadar teknokrat bir kabine oluşumuna destek verdi. Arıklı seçimlerin 26 Aralık’ta yapılmasını önerdi.

Saner’den istifa hamlesi

Başbakan Ersan Saner, dün UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. İstifasını sunmasının ardından basına konuşan Saner, parlamentoda nisap olmadığından dolayı siyasi ahlak gereği istifa etmeleri gerektiğini ve en erken zamanda seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Saner, çok zor bir dönemde, Covid-19 salgını yaşanırken hükümet kurduklarını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmadıklarını belirtti. Görevi bıraktığını söyleyen Saner, hükümet ortaklarının kendi içerisinde sayıyı sağlayamadıklarını söyledi. “UBP tüm milletvekilleri ile Meclis’te yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki vekili sağlamaması, gerekse YDP’nin bir milletvekilinin istifa etmesiyle Meclis’te çoğunluğumuz da bulunmadığından görevi iade ettim” diyen Saner, bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı’nın konuyu değerlendireceğini aktardı.Saner, Meclis’in görev süresini tamamladığını ve en erken zamanda bir erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. UBP’nin Meclis’te erken seçim konusunda bir konsensüs sağlanması için büyük gayret ortaya koyduğunu ancak muhalefetten aynı yaklaşımı görmediklerini anlatan Saner, erken seçime de en hazır partinin UBP olduğunu da sözlerine ekledi. Saner’in bu hamlesi siyasi kulisleri hareketlendirirken, tv2020’ye konuşan parti başkanları ve hükümet ortakları son durumu değerlendirdi.

Erhürman: Hükümet artık icraat yapamaz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in istifasını beklemediğini ancak yeterli zemin olduğunu söyledi. Erhürman şunları söyledi:

“Saner’in istifasını beklemiyordum ama her an her şey olabilirdi. Sadece nisap sorunu değil, Bakanlar arasında yaşanan sorunlar da etken olmuştur. Kurultaya yönelik hesaplar da var mı bilemem. Yok hükmünde bir hükümet 10 aydır ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Hükümet halka zaman kaybettirmekten başka işe yaramıyor. Mecliste iki bakan arasında arazi kavgası çıkması ve sahaya yansıması hükümetin durumunu gözler önüne serdi. Hükümet hayal alemindeydi. Ani bir kararla hükümet düştü. Bu kararın arkasında başka hesaplar var mı bilmiyorum.

Hükümet istifasını sundu. Hukuken bu andan itibaren hükümet sadece yapılması zorunlu cari işleri yapabilir. Ne vatandaşlık verebilir ne arazi dağıtabilir. Seçim yasaklarından daha ağır yasaklar vardır. Birkaç gün önce seçim yasaklarını istemediler şimdi de istifa ettiler.

Ayrıca en kısa sürede hükümetin istifası istişare edilmelidir. Görev teamüller gereği görev tekrar Saner’e verilir.

Biz geçen Aralık ayında, hükümeti kurma görevi bize verildiğinde bu parlamentodan icraat hükümeti değil seçim hükümeti çıkacağını söylemiştik. Geniş tabanlı teknokrat bir hükümet kurulmasını önermiştik. Ancak önerimiz dikkate alınmadı, 10 ay ülkeye zarar verildi.

Seçim için 6 Şubat konuşuluyor ancak partiyle görüşüp karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı bizim çağırdığı zaman görüşlerimizi ortaya koyacağız.”

Özersay: Teknokrat bir hükümeti destekleriz

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, da Ersan Saner’in hükümetin istifa etmesinin ardından yaptığı “Hükümet olarak nisabı sağlayamıyorsanız, siyasi etik gereği istifa etmeniz gerekir. Biz de istifamızı sunduk” açıklamasını eleştirdi ve “Aylardır nisabı sağlayamadığında, hatta nisabı sağlayamayıp Meclis’i kapatamadığında Sayın Saner’in aklı neredeydi? Siyasi etik açısından doğru olan madem istifa etmekti, neden bu kadar geciktirdi?” diye sordu.

Özersay, Ersan Saner’in UBP kurultayı için istifayı geciktirdiğini belirtti.

Gecikmeksizin seçim yapılması kaydıyla kurulabilecek teknokrat bir hükümeti destekleyeceklerini ifade eden Özersay, “En erken tarihte halkın iradesine başvurulması şartıyla böyle bir hükümeti destekleyeceğimizi zaten çok kez söyledik. Ancak herkesin dahil olacağı, geniş tabanlı, herkesin birbirini denetleyeceği bir hükümet olabilir. Gerçekçi olan, toplumun menfaati için yapılması gereken budur. Ersan Bey’in ‘Ben istifa ettim ama görevde kalmaya devam edeyim. Kurultay geçtikten sonra da seçim tarihi belirleyelim’ şeklindeki açıklamaları doğru ve gerçekçi bulmuyoruz” diye konuştu.

Arıklı: Seçim için en uygun tarih Aralık ayının 26’sı

YDP Genel Başkanı Arıklı ise mevcut şartlarda hükümetin devam etmesinin bir anlamı olmadığını ifade etti. Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İcraat yapamıyorsunuz, nisap sorunu yaşanıyor bu şartlarda hükümeti sürdürmenin anlamı yok. Tüm parti başkanlarına ve hükümet ortaklarıma, ‘Halka daha fazla gerginlik yaşatmadan meclisi seçime götürelim’ dedim. Tüm parti başkanları hem fikir oldular. CTP ‘seçim yasağı Resmi Gazetede ilan edildikten sonra başlar ‘dedi.

Bu pürüzden dolayı tekrar krizi oldu, nisap sağlanamadı. Böyle bir durumda taşları yeniden dizmek gerekiyordu. Ben yetkili kurullarımı çağırıp müzakere ihtiyacı hissetim. Ya süreyi uzatma ya da hükümetten çekilmek için yetki almak zorundaydım.

Anayasanın hükümleri ortada; Cumhurbaşkanı teamüller gereği hükümeti görevi kurma görevini Saner’e verir. O kuramazsa sıra Erhürman’a gelir. Yasa, ‘cumhurbaşkanı 60 güne kadar yeni hükümetin kurulamayacağını gördüğü an seçim tarihini belirler’ diyor.

Aralık ayının 26’sı en uygun aydır. Tüm siyasi partiler seçime hazır olurlar seçim yasakları da başlar. Erhürman ve Özersay geniş tabanlı bir hükümet kurabiliyorlarsa kursunlar eğer yapamıyorlarsa mevcut hükümet seçime kadar görevine devam eder.”

Ataoğlu: Seçim bir an önce olsun

DP Genel Başkanı Ataoğlu ise Başbakan Saner’in istifayla ilgili kendileriyle görüş alışverişinde bulunmadığını söyledi. Ataoğlu şöyle devam etti:

Başbakanın istifasını basından öğrendim. Ancak sorun değil sürdürülebilir bir durum olmadığından dolayı şubat öncesi seçim olması daha iyi olur.

Bakan Arıklı ile konuştuk; seçim için 26 Aralık tarihinde mutabık olduk. Bir anca olsun bitsin, şubata kadar beklemenin anlamı yok.

Özyiğit: Hükümet ölü doğmuştu

TDP lideri Cemal Özyiğit de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Özyiğit şunları söyledi:

“Zaten bu hükümet ölü doğmuştu. 3 vekil devşirilerek bir hükümet kurulması yerine seçim hükümeti kurulmasını önermiştik ancak kabul görmemişti. Yamalı bohça hükümete yine destek verdik. Bütçeyi geçirdik. Ancak mecliste nisap sağlanamadı, vekillerin rant kaprisleri bitmedi. Hükümeti oluşturan üç parti içerisinde de sorunlar vardı. Böyle bir oluşumdan hayır gelmezdi.”

Özyiğit, yaşanan tüm sorunların ardından Başbakanın istifasını sunduğunu dile getirerek, “Eğer Saner ve Tatar kurultay hesabı yapıyorsa bu kabul edilemez” dedi. Özyiğit, Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak, bugünden itibaren siyasi partilerle görüşmesini istedi.

Özyiğit, ya da teknokrat bir hükümet kurularak, seçime gidilebileceğini de söyledi.