Çelebi ile yola devam

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Dikmen’de devam etti.

Parti basın bürosundan yapılan açıklamada, Dikmen’in 15 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Yüksel Çelebi’nin, dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkının “büyük desteğini aldığı” ifade edildi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yeniden yarışa gireceği duyurulan Çelebi, yeni dönemde bitmeyen enerjileriyle yola devam edeceklerini kaydetti. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi ile Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı.

Erhürman: Dikmen modern kent olma yolunda

Dikmen Belediye Başkan adayı tanıtım etkinliğinde partililere hitap eden Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen’in 15 sene önce köy olduğunu ancak bugün geldiği noktada modern bir kent olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

“Nerede bir CTP’li belediye varsa o bölgede ‘öz kaynaklarımızla yaptık’ cümlesinin duyulduğunu” söyleyen Erhürman, “artık ülkenin yerelinde olduğu gibi genelinde de öz kaynaklarla kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kuracağız” şeklinde konuştu.



Çelebi: Dikmen’in çehresini değiştirdik

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, 2006 yılında çıktıkları bu yolda bölgenin çöplük diye anıldığını, aradan geçen 15 senede ise bölgenin çehresini değiştirdiklerini ve artık çiçek ve parklarla dolu bir Dikmen haline getirdiklerini söyledi.

Kişi: Nereden nereye

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de konuşmasında, Dikmen’in 2006 yılından önceki dönemine dikkat çekti. 15 yıllık süreçte ortaya çıkan farkın herkesin malumu olduğunu kaydeden Kişi, Dikmen’in Girne İlçesi için kale olduğunu, Lapta, Esentepe, Girne ve Çatalköy’ü de kazanarak bu kalelere yenisini ekleyeceklerini ifade etti.

Yerel yönetimler fakirleşti

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), UBP-DP- YDP Hükümetin belediyeleri fakirleştirdiğini savundu.

Açıklamada, yerel yönetimlerin, koalisyon hükümeti tarafından “terk edildiği, yoksullaştırıldığı, etkinliğinin azaltılmak istendiği ve halkın hizmet hakkının gasp edildiği” iddiasında bulunuldu.

Koalisyon hükümetinin, yerel yönetimlerini bütçelerini daraltacak, halkın hizmet hakkını engelleyici, pek çok belediye çalışanın geleceği riske atan kararlar ürettiği iddia edildi.

Açıklamada, belediyelerin 2021 bütçesindeki payı, 2020 bütçesine oranla yüzde 0,52 oranında artırılmışken, belediyelerin personel ve diğer hizmet giderleri yüzde 21 oranında arttığı; pandeminin yerel yönetimlerin de bütçesini daralmasına sorunların katmerlenmesine neden olduğu ve pandemiyle mücadelede belediyelerin üstlendiği aktif rolün belediyelere ciddi bir maliyet çıkardığı kaydedildi.