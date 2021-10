Çok verimli geçti

KKTC’den 6 sanayi işletmesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) şemsiyesi altında, önde gelen gıda fuarlarından Anuga 21’e katıldı.

Verilen bilgiye göre; Almanya’nın Köln şehrinde her iki yılda bir düzenlenen Anuga dün sona erdi. Fuara, KTSO şemsiye standı altında 6 işletme katıldı.

Fuara limonata ve macun-reçel ürünleriyle katılan Medi Mediterranean Trading Ltd. Direktörü Ahmet Tokatlıoğlu, “Sadece Almanya’dan değil, dünyanın her yerinden potansiyel alıcılarla görüşme, muadil ürünleri görme imkanımız da oldu” dedi.

Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd. Direktörü Atilla Süren, “Ne aradığını ve ne istediğini bilen kişilerin standımızı ziyaret etmesinden memnunuz” ifadesini kullandı.

Mey İçki Sanayi Temsilcisi Ali Çağrı Arıkan da “Profesyonel alıcıların fuarı ziyaret ettiğini gözlemledim. Olumlu ve iş getirecek görüşmelerimiz oldu” derken, Narin Unlu Mamuller Direktörü Hulus Hulusioğlu da, “Narin Bakery olarak, standımıza gösterilen ilgiden oldukça memnunuz ”şeklinde konuştu.

Reha Süt Ürünleri Ltd. Direktörü Mustafa Kaymak ise, “Bu fuar da bizim için önemli. Potansiyel müşterilerimizle bir araya geldiğimiz gibi, yeni müşterilerle de iletişim kuruyoruz” diye konuştu.

Helva ve tahın markalarından Helvasan Ltd. Direktörü Emre Çerkez ise, “Çok verimli bir fuar geçirdim” dedi.