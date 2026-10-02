Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde, hakkında kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından dava okunan İran uyruklu S.A., sorgu odasında görevli polislerin sesini cep telefonuyla kaydederek WhatsApp üzerinden başka bir şahsa göndermeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Olayın 30 Eylül’de saat 16.30 sıralarında yaşandığı belirtildi. Zanlı S.A., dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Göznur Pırlanta olguları aktardı.

Pırlanta, zanlı S.A.’nın 30 Eylül’de saat 16.30 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ndeki sorgu odasında bulunduğu sırada, 2026 yılında işlediği kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarıyla ilgili kendisine dava okunduğunu söyledi.

Zanlının bu sırada cep telefonuyla görevli polislerin sesini kaydettiğini belirten Pırlanta, S.A.’nın söz konusu ses kaydını WhatsApp uygulaması üzerinden başka bir şahsa göndermeye çalıştığı sırada görevli polis tarafından fark edilerek suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis memuru Pırlanta, zanlının telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ve data incelemesine gönderildiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Pırlanta, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için süre talep etti.

Mahkeme; zanlı S.A.’nın soruşturma kapsamında bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.