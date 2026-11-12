Gelecek nesillere aktarılmalı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başçeri, ziyaret kapsamında Türkiye’den gelen gaziler ve şehit yakınlarıyla da bir araya geldi. Başçeri, gazilerin yaşadıklarının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşananların ve bu mücadeleyi verenlerin yaşadıkları hakikatlerin, kayıt altına alınarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Başçeri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Başçeri’yi ziyareti sırasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Başkan Yardımcıları Adil Rumi Şahbaz ile Seyit Gökhan Kahyaoğlu, koordinatörler ve şube müdürleri karşıladı.

Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekilmesinin ardından Başçeri’ye, sivil savunma personeli tarafından Tarih Koridoru'nda teşkilatın tarihsel süreci hakkında bilgi verildi. Protokol defterinin imzalanmasının ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bölge müdürlerinin çevrim içi katılımıyla brifing gerçekleştirildi.

Başçeri, daha sonra Türkiye’den gelen gaziler ve şehit yakınlarıyla da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi de gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve varoluş mücadelesine destek veren, bu uğurda yaralanıp gazi olan kahramanlarla 52 yıl sonra, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını taçlandırdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tesislerinde bir arada bulunmanın mutluluk verdiğini belirtti.

Muharebe alanlarının korunmasının ve bu alanlarda yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başçeri, içinde bulunulan coğrafyada hakikatler dile getirilmediğinde gerçek olmayan söylemlerin gerçekmiş gibi algılanabildiğine dikkat çekerek, “Onun için hafızaya çok ciddi ihtiyacımız var.” dedi.

Hafızanın diri tutulmasının büyük önem taşıdığını belirten Başçeri, gazilerin yaşadıklarının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşananların ve bu mücadeleyi verenlerin yaşadıkları hakikatlerin, kayıt altına alınarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

“Adadaki makamlarla birlikte bir ortak hafıza havuzu oluşturmak adına bazı çalışmalar yapıyoruz.” diyen Başçeri, gazilere sağlıklı bir ömür dilerken, ebediyete intikal eden tüm şehitleri rahmetle andı.

Onur duyduk

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban da, gazileri ve şehit yakınlarını Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Bu topraklarda huzur içinde yaşamanın ne anlama geldiğini ve bunun hangi fedakarlıklarla mümkün olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Balaban, “Kıbrıs Türk halkının hafızasında Mehmetçiğin cesareti, mücahitlerimizin direnişi ve şehitlerimizin hatırası daima canlıdır.” dedi.

Balaban, ebediyete intikal eden gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş da, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yılında, 8. Kıbrıs Barış Harekâtı Muharebe Alanları Programı vesilesiyle, gazilerin onuruna düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.