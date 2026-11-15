İade edilecek

Suna ERDEN

Türkiye’de iki ayrı ciddi suçtan kırmızı bültenle aranan İbrahim Sinoplu, Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Basit cinsel saldırı ile cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemede 20 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgi doğrultusunda, söz konusu suçlardan kırmızı bültenle aranan İbrahim Sinoplu’nun Lefkoşa’da bulunduğu belirlendi.

Polis, 13 Kasım 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgi doğrultusunda, ciddi suçlardan kırmızı bültenle aranan İbrahim Sinoplu’nun Lefkoşa’da bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemlerin yapılması ve KKTC’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, 20 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, İbrahim Sinoplu’nun 20 gün süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.