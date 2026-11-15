Sevgi dolu bir gün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (BRTK) yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı. Erhürman, kutlamalar kapsamında yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine vurgu yaparak, “Yokluklara, zorluklara, acılara ve olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmayı başaran Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır” dedi.

15 Kasım 1983’ün büyük bedeller ödenerek verilen varoluş mücadelesinin ve birlik beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığının simgesi olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erhürman, 15 Kasım dolayısıyla çocukları Saray’ın bahçesinde karşıladı.

Liderlerin anıt mezarında törenler düzenlendi

Öte yandan 15 Kasım dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarında törenler düzenlendi.

İlk tören saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda, ikinci tören ise saat 15.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda gerçekleştirildi.

Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’ndaki törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda düzenlenen törende ise Erhürman anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Defteri imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026, 01:06