3 gün hücrede

Lefkoşa’da trafikte yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir aracın ön camına yumruk atarak hasara neden olan 27 yaşındaki Salih Demirbilek tutuklandı. Olaydan yaklaşık iki ay sonra tespit edilerek yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede detayları aktaran polis, olayın 24 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa’da Salih Mecit Sokak üzerinde meydana geldiğini anlattı.

Polis memuru, zanlının, kullanımındaki araçla seyir halinde olan K.T.G. ile trafik nedeniyle kavga ettiğini söyledi. Polis, zanlının K.T.G.’nin aracının ön camına yumruk vurarak hasara neden olduğunu belirtti.

Olayın 25 Eylül 2026 tarihinde bildirildiğini kaydeden polis, yürütülen ileri soruşturma sonucunda zanlı olarak görülen S.D.’nin 13 Kasım 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

