Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak.
Cevdet Yılmaz, bugün ülkeye gelerek, Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit törenine iştirak edecek.
Yılmaz, ayrıca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılış töreni ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.
Cevdet Yılmaz KKTC’ye gelecek
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak.
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YORUMLAR
Yakup - 1 saniye Önce
Sayın Cevdet Yılmaz Türkiye’nin Kamburu Kasası boş Batmış KKTCye bu gelişinde Kaç Milyar TL getirebilecektir acaba !
Nasrettin Hoca Bir Göl’e Gidip Yoğurt Çalmış
Görenler “ Hoca Hoca Göl Hiç Yoğurt Tutarmı ?
Nasrettin Hoca ise YA BİR TUTARSA demiş !!