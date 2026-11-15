Cevdet Yılmaz KKTC’ye gelecek

Cevdet Yılmaz KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak.
Cevdet Yılmaz, bugün ülkeye gelerek,  Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören  ile  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit törenine iştirak edecek.
 Yılmaz, ayrıca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılış töreni ile  Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ev  sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.
 

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YORUMLAR
Yakup
Yakup - 7 dakika Önce

Nasrettin Hoca Bir Göl’e Gidip Yoğurt Çalmış
Görenler “ Hoca Hoca Göl Hiç Yoğurt Tutarmı ?
Nasrettin Hoca ise YA BİR TUTARSA demiş !!

Yakup
Yakup - 1 saniye Önce

Sayın Cevdet Yılmaz Türkiye’nin Kamburu Kasası boş Batmış KKTCye bu gelişinde Kaç Milyar TL getirebilecektir acaba !

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