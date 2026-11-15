Cevdet Yılmaz KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak.

Cevdet Yılmaz, bugün ülkeye gelerek, Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmigeçit törenine iştirak edecek.

Yılmaz, ayrıca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılış töreni ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

