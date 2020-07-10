Tek yanlı ve haksız adım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurdu.

Pompeo’nun açıklamasının ardından Türkiye ile KKTC’den bu haksız ve tek yanlı karara tepki yağdı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin askeri eğitim sağlamasının, adadaki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eşdeğer olduğunu belirterek eleştirdi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’ni Kıbrıs’taki iki halka eşit davranmaya çağırdı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir" dedi.

Pompeo’ya göre istikrar için bir adım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır" dedi.

Tatar, ABD’yi iki halka eşit davranmaya çağırdı

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’ni Kıbrıs’taki iki halka eşit davranmaya çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre Başbakan Tatar, Amerika’nın 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca Rum tarafını Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programına dahil ettiğini açıklamasının Kıbrıs konusundaki uzlaşmaz Rum tutumunu daha da artıracak yanlış̧ bir karar olduğunu vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs’taki iki ayrı yönetim arasındaki dengeyi göz ardı eden adımların Ada'da mevcut gerçeklere dayalı adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasına, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış̧ ve istikrarın temin edilmesine yardımcı olmayacağı nettir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı: İstikrar tehlikeye atılıyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ABD’nin askeri eğitim sağlamasının, adadaki uzlaşı ihtimalini çok gerilere itmekle ve bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eşdeğer olduğunu belirterek eleştirdi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası da dahil her platformda, tüm politikasını ve söylemini Türk düşmanlığı üzerine kuran, bu politika ve söylemi kendine ilke edinerek bu zeminde her yıl artan şekilde silahlanan Rum Yönetimi’ne, ABD’nin askeri alanda eğitim ve talim hizmeti sağlamasını hayretle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek adanın sahibi edasıyla Doğu Akdeniz’de sürekli gerginlik yaratan, erişebildiği ülkeleri bu emellerine alet eden Kıbrıs Rum liderliğinin bölgesel barış ve istikrara katkı koymasını beklemek büyük bir hatadır. Bölgedeki güven ve istikrarı tehlikeye atmakla eşdeğerdir” denildi.

Aksoy: İki tarafa eşit muamele

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD’nin GKRY’yi IMET programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY’yi söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.

Çelik: çözümsüzlüğe destek verecek adım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD'nin, GKRY'yi IMET programına dahil etmesine yönelik paylaşımda bulundu.

Çelik, "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim' programına dahil etmesi, istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Rum hükümeti karardan memnun

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, ABD’nin 2021 yılından itibaren Güney Kıbrıs’ı Uluslararası Askeri Talim ve Eğitim Programı’na (IMET) dahil etme niyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum radyosunun haberine göre, Kusios, ABD’nin bu hareketinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesine katkı koyacak ve Güney Kıbrıs’ın bölgede bir istikrar, güven ve işbirliği merkezi olarak yükseltilmiş rolünü kanıtlayan bir eylem olduğunu öne sürdü.

