Ne test var ne karantina

Özellikle yaz tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçirmeyi gelenek haline getiren çok sayıda Türk vatandaşının bu yıl ‘ortaya çıkan koşullar’ nedeniyle, Karadağ’a ve ülke içindeki turistik bölgelere yöneldiği bildirildi.

Diyalog’a konuşan Demtur Travel Genel Müdürü Melis Gülcan, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde KKTC hükümetinin, Türk vatandaşları için çifte PCR uygulaması, ayrıca uzunca bir süre karantina şartı koyması nedeniyle ciddi bir müşteri kaybına uğradıklarını söyledi.

“Yıllarca hep Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapan sürekli müşterilerimiz dahi bu yıl yurt dışı tatilinde Karadağ’a yönelmiştir” diyen Gülcan, bu değişimin KKTC turizmine ciddi zararlar vereceğini belirtti.

Gülcan şöyle dedi:

“Karadağ hükümeti Türk vatandaşları için herhangi bir şart konulmadığını açıklayarak müthiş bir atak yaptı. Bu karar üzerine Türk turistler için Karadağ’a giderken herhangi bir test veya karantina şartı olmayacak. Karadağ son zamanlarda turizmde yıldızı parlayan bir ülke oldu. Güzel sahilleri, plajları, otelleri ve casino’ları vardır. O yüzden de Türk turistleri çekmeye başladı.”

Çok iptal var

Kuzey Kıbrıs’ta otellerin 1 Haziran’da açıldığını, fakat uçak seferlerinin daha geç başladığını belirten Gülcan “Halen günde 2 uçak seferi yapılıyor. Bu kadar az koltuk arzı ile ülkeye turist getirmek çok zordur” dedi.

Son günlerde rezervasyon iptallerinin artış gösterdiğini vurgulayan Demtur Genel Müdürü Melis Gülcan “Yaşadıklarımız bizleri çok üzüyor. Kaybeden ülkemiz oluyor” diyerek, bunun ekonomiye etkisinin ağır olacağını kaydetti.

Karadağ’ı tanıyalım

2006 yılında bağımsızlığını kazanarak Sırbistan’dan ayrılan eski Yugoslavya ülkesi Karadağ; denizi, dağları, gölleri, mağaraları, şelaleleri ve tarihi dokusunu koruyan şehirleriyle tam bir turizm ülkesi. Karadağ ismi, zamanında bu ülkeyi yöneten Venedikliler’den geliyor. İtalyanca’da monte kelimesi dağ, negro kelimesi ise siyah demek.

Karadağ’ın uluslararası bilinen adı Montenegro. Karadağ’ın sahil şeridi 295 kilometre ve bunun 72 kilometrelik kısmı plajlardan oluşuyor.

2006 yılından beri ülkede para birimi olarak Euro kullanılıyor. Karadağ, yakın bir gelecekte Avrupa Birliği’ne girecek.

Karadağ’ın deniz için en ideal şehirlerinden biri Budva. Tüm sahil şeridinde (yat limanı bölgesi hariç) denize girilebilir.