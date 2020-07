Surlariçi’nde gece yarısı terör estirdiler

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dün gece yarısı filmleri aratmayacak olay yaşandı. Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve eski manken Sıla Barkut’tan oluşan grup, Hüseyin Akar ve yanındaki 3 kişiyle kavga etti. Kavgada Akar’ı bıçaklayan dört zanlı olay yerinden ayrıldı ancak 2 saat sonra geri döndü.

Kiralık araçla olay mahallini turlayan zanlılar, camdan havaya ateş açıp kaçtı.

Zanlıların peşinde düşen polis, onları Haspolat civarında yakalayıp, gözaltına aldı. Zanlıların aracında yapılan aramada metal boru, çeşitli boy ve ebatlarda dört bıçak ve mermi kovanı bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayla ilgili aranan başka kişiler olduğu da açıklandı.

Surlariçi’ni karıştırdılar

Olayı aktaran polis, kavga olayının 8 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Abdi Çavuş Mahallesi üzerinde yaşandığını söyledi.

Polis, Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin, Sıla Barkut’un bir grup oluşturup, Hüseyin Akar ile yanında bulunan bazı kişilerle kavga ettiklerini ifade etti.

Kavganın çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini kaydeden polis, Hüseyin Akar’la birlikte olaya karışan şahısların da kaçtığını ve şu an arandığını söyledi.

Polis, çıkan kavgada Bülent Can Şen ve Yusuf Can Gülsen’in Hüseyin Akar’ı sol bacağından bir kez bıçakladığını aktardı.

Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un kaçtığını söyleyen polis, 2 saat sonra kiralık araçla tekrar olay mahalline döndüklerini, arabanın içerisinde havaya bir el ateş ettiklerini açıkladı.

Polis, arabayla olay mahallinde turlayıp, havaya ateş açan dört zanlının kaçtığını, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda tespit edildiklerini söyledi.

Araçta dört bıçak bulundu

Soruşturma memuru, polis ekiplerinin zanlıları takibe alıp, Haspolat civarında durdurduğunu ve dördünü de gözaltına aldığını kaydetti.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada metal boru, çeşitli boy ve ebatlarda dört adet bıçak, boş mermi kovanı ve 8 adet poşet içerisine sarılı uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, olaya karışan başka şahısların arandığını, ifadeler alacaklarını kaydeden polis, soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

İlk defası değil

Öte yandan zanlılardan eski manken Sıla Barkut, 2014 yılının Kasım ayında iki arkadaşıyla birlikte 19 yaşındaki genç bir kadını arabaya bindirip, zorla Boğaz Piknik Alanı’na götürmüştü. Barkut ile arkadaşları, genç kadını darp ettikten sonra, çırılçıplak soyup, dans ettirmiş ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda almıştı.