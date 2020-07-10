Patronuna bıçak çekti

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Dolunay Bar ve Cafe isimli işyerinin müdürü Ahmet Renk işten çıkarılmak istenince delile döndü. Zanlının patronuna bıçak çekip, tehdit ettiği belirtildi. Aranan şahıs ilan edilen zanlının polise teslim olduğu, patronun ise şikâyetini geri çektiği belirtildi. Hakkında kamu suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Dolunay Bar ve Cafe isimlinin müdürü Ahmet Renk’in 8 Temmuz 2020 tarihinde kendisini işten çıkartmak istediği gerekçesiyle patronu Ammar Abdel Latif Mohammad Salah'ı bıçakla tehdit ettiğini söyledi. Zanlının önceki gün teslim olduğunu kaydeden polis, işverenin ise şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Polis, ancak olayın kamu suçu olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı bir gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.