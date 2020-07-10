Bir yıllık vurgun

Suna ERDEN

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki şubesinde meydana gelen vurgun olayı ile ilgili tutuklanan Öykü Balıkçıoğlu’nun (43) çaldığı iddia edilen miktar bir milyona yaklaştı.

Zanlının bir yıllık süre zarfında 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi yapıp, vatandaşlardan aldığı 903 bin 392 TL’yi çaldığı belirtildi.

Soruşturma Mali Suçlarla Mücadele Birimi’ne verilirken, zanlının günlük harcamalarının mercek altına alındığı, ayda 25 bin ile 30 bini bulduğu açıklandı.

Zanlının yaptığı hesaplarda açık çıktığına dair 2016 yılında bir tespit yapıldığı, rapor hazırlandığı ancak durumun polise bildirilmediği ortaya çıktı. Olayda ihmali olanların da soruşturulacağı belirtildi.

Zanlı dün teminat için yeniden mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde hesaplardaki açığın sistem hatasından kaynaklandığını söylediği açıklandı.

Geriye dönük inceleme yapılıyor

Yolsuzluk soruşturmasını devralan Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, 1 Temmuz itibari ile Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Şubesi’nde Maliye Teftiş Kurulu tarafından denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

Polis, müfettişlerin ilk etapta 1 Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan süreyi ele alıp, tüm dökümleri araştırdığını ifade etti.

Polis memuru, denetim sırasında dairede tahsilat birimde çalışan Öykü Balıkçıoğlu’nun hesaplarında açık çıktığını, 396 ehliyet yenileme işlemi yaptığına, bunların karşılığı olan 155 bin 125 TL parayı gelirler kalemine yatırmadığına dair tespit yapıldığını açıkladı. Olayın 2 Temmuz 2020 tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, Öykü Balıkçıoğlu’nun gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, evinde yapılan aramada dairenin tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulunduğunu ifade etti.

Tespit edilmiş, polise bildirilmemiş

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yeni kanıtlar bulduklarını söyledi. Polis, zanlının 2014-2016 yılları arasında yaptığı işlemlerde de açık çıktığını ifade etti.

Polis, 2016 yılında durumun fark edildiğini, 42 bin liralık açığın rapor edildiğini ancak polise bildirilmediğini açıkladı. Polis, Gelir ve Vergi Dairesi’nde idari ve denetimde ihmalleri olanların da araştırılacağını da açıkladı.

Ayda 30 bin harcamış

Zanlının kişisel harcamalarının da mercek altına alındığını açıklayan polis, aylık 25 ile 30 bin TL tutarında harcama yaptığını belirlediklerini söyledi. Polis, banka hesaplarının beklendiğini, çalınan paranın bulunamadığını, zanlının polise yardımcı olmadığını ayrıca mal varlığına tedbir konduğunu kaydetti. Polis, zanlı Öykü Balıkçıoğlu hakkında kara para aklama suçundan da soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Zanlı: Benim değil, sistemin hatası

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının yaptığı ehliyet yenileme işleminin 2 bin388’e, açık miktarının da 903 bin 392 TL’ye çıktığını kaydeden soruşturma memuru, şimdiye kadar 40 kişiden ifade alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ve açığın büyümesinin beklendiğini belirtti. Polis, zanlının sistemde hata olduğunu ve bu açıklarla alakası olmadığını söylediğini de açıkladı.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, açığa alındığını, işten atılma durumunun olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kaçmayacağını söyledi

Zanlının avukatı Burçin Sertbay, müvekkilinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etti ve zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nu dinletti.

Balıkçıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve yargılanmaktan da kaçmayacağını savundu.

Planladı, 903 bini aldı

Yargıç Temay Sağer, zanlının bir yıllık süreçte planlayarak 903 bin TL’yi çaldığının ileri sürüldüğünü ve sadece onun veznesinde açık olduğunu belirtti. Sağer, çalınan miktarın artabileceğine de dikkati çekerek, zanlının açığa alındığını ve ülkede ciddi kalıcı bir bağının da kalmadığını söyledi. Sağer, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğine kanaat getirdiğini ifade ederek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.