İlk ve son şans

Hüseyin ÇİÇEK

Müşteri olarak girdiği işyerinden 2 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan Nijerya uyruklu Muhammed Nazire Ahmed, dün Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Mahkeme, ülkemize öğrenci olarak gelen, kaçak duruma düşen ancak kaydını yenileyerek yeniden yasal statü kazanan ve öğrenim hayatına devam edecek olan sanığa ilk ve son olmak kaydı ile bir fırsat vererek, hapislik yerine para cezası takdir etti. Mahkemeye olgıları aktaran Savcı Hasan Boşnak, sanığın, 5 Haziran 2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir telefoncu dükkanına müşteri olarak girdiğini ve 2 bin TL değerindeki cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi.

Sanığın, güvenlik kamerasından tespit edildiğini ve önceki gün bulunduğunu aktaran Boşnak, sanığın, kaçak olarak ülkemizde bulunduğunun da soruşturma sonucunda tespit edildiğini ifade etti. Savunma avukatı ise sanığın, okul kaydını yenileyerek muhaceret işlemlerini yaptırdığını ve yasal statüye kavuştuğunu aktardı.

Yargıç Dilşah Karayel, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi olduğuna vurgu yaptı. Sanığın pişmanlığını ve çok erken bir sürede davasını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirten Karayel, ayrıca okul kaydını yenileyen ve öğrenimine devam edecek olan sanığa ilk ve son defaya mahsus fırsat verici bir ceza takdir etmeyi uygun gördüğünü ifade etti ve 3 bin TL para cezasına mahkum ettiğini açıkladı.