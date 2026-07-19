Telefonları inceleniyor

Lefkoşa'da düzenlenen narkotik operasyonunda yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle yakalanan M.S.B. (E-25), K.Y.A.A. (E-22) ve İ.S. (E-21) soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Duruşmada zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının inceleneceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların Lefkoşa'da uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde bilgi aldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların kaldığı adrese operasyon düzenlendiğini, ekipleri gören M.S.B.’nin kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak yakalanıp tutuklandığını ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada M.S.B.'nin kaldığı yatak odasında yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Üç zanlının olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise 100 ABD Doları, 80 Euro ve 30 Sterlin nakit para ele geçirildiğini söyledi.

Polis, M.S.B.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin liraya satın aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazasında kullanılan naylon parçanın ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'nde inceleneceğini söyledi. Ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri ve cep telefonları olduğunu belirten polis, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; sunulan şahadeti değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

