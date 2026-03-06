Telefonlarına el konuldu

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Dışilişkiler Dairesi çalışanı H.M. (E-52) ile öğretmen eşi P.M. (K-41) mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. zanlıların sahte diplomalarına, transkriptlerine, tez onay belgelerine ve telefonlarına el konulduğu açıklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis, zanlıların Güzelyurt ve Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik”, “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren KSTÜ’nün sahiplerinin yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlıların Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına burslu olarak kayıt yaptırdıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların söz konusu programa 2021-2023 yılları arasında kayıt yaptırdıklarını, yapılan incelemede geriye dönük sahte kayıt oluşturulduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlıların bir dönem ders almadıkları halde ders almış gibi gösterildiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıların jüri savunmasına girmeden tezden onay alıp, başarılı gösterilerek 8 Mart 2023 tarihinde mezun edildiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenen diplomaları Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüklerini açıkladı. Polis, zanlı H.M.’nin söz konusu sahte diplomayı 14 Aralık 2023 tarihinde KKTC Başbakanlık Personel Dairesi’ne barem artışı alabilmek amacıyla tedavüle sürdüğünü ancak herhangi bir barem artışı yapılmadığını söyledi. Polis, zanlı P.M.’nin ise diplomasını herhangi bir barem artışı elde etmek amacıyla tedavüle sürmediğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada sahte diploma, transkript, tez onay ve kabul belgesinin bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis ayrıca zanlıların cep telefonlarının da incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlıların avukatı söz alarak müvekkillerinden H.M.’nin görev yaptığı dairelerde öğrenci burslarından sorumlu olduğunu belirtti ve KSTÜ’deki bursla ilgili herhangi bir suç unsuru olup olmadığını sordu. Polis, bu yönde herhangi bir suçlama getirilmediğini ifade etti.

Savcı Mine Vehit ise mahkemede söz alarak, zanlıların yargılanmaları ve mahkum edilmeleri halinde uzun süreli hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Savcı, işlenen suçların ciddiyetine de dikkat çekti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmalarına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

