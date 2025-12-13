Teminatla serbest

Değirmenlik-Haspolat anayolunda kaza yapmasının ardından uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilen sürücü O.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisin, Kasım ayında uygulamaya koyduğu narko-test cihazları sayesinde tespit edilen zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verildi. Zanlıdan alınan ve analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Polis, kazanın 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19.13 sıralarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının yönetimindeki JD 393 plakalı araçla sol şeritte seyir hâlindeyken Alpet petrol istasyonu önlerine ulaştığı sırada aynı yönde ilerleyen PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını söyledi. Polis memuru; çarpmanın ardından zanlının direksiyon hâkimiyetini kaybederek benzin istasyonuna ait tabelaya vurduğunu, aracın savrularak kendi ekseni etrafında dönüp yol ortasında durduğunu ifade etti.

Polis, JD 393 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğrul Kavaz’ın ağır yaralandığını ve ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının kaza sonrası şüpheli davranışları üzerine rızasıyla yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığını, ardından kan örneğinin emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının 6 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süreçte kan örneğinin laboratuvara gönderildiğini, ifadelerin toplandığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini aktardı.

Polis, zanlının 9 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarılarak, 3 gün daha ek süre alındığını, bu süre içerisinde zarar-ziyan tespiti yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının evinde ve aracında arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun henüz çıkmadığını ancak zanlının çıkacak sonuca etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Aleyhinde birçok suçlama var

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı ileride “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak, 100 ceza puanını doldurduğu halde araç kullanmak, sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve dikkatsiz sürüş” suçlarından yargılanacak.

