Teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) görevli K.Ö.’nün, belediye meclis üyeliği adayına ait ikamet belgesinde yetkisi olmadığı halde değişiklik yaparak sahtelediği ve İlçe Seçim Kurulu’na sunduğu iddia edildi. Zanlı, 80 bin TL nakit teminat ve 800 bin TL’lik kefalet şartıyla serbest bırakıldı.

Gazimağusa’da seçim süreciyle bağlantılı sahte evrak iddiası mahkemeye taşındı. TDP Gazimağusa İlçe Merkezi’nde görevli personel K.Ö.’nün, bir belediye meclis üyeliği adayının ikamet belgesi üzerinde oynama yaptığı öne sürüldü. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının 2026 yılı Ekim ayı içerisinde TDP Gazimağusa İlçe Merkezi’nde, bir belediye meclis üyeliği adayına ait ikamet belgesine yetkisi olmadığı halde “3 yıldır KKTC’de ikamet ediyor” ibaresini yazdığını ve belgeyi sahteleyerek İlçe Seçim Kurulu’na ibraz ettiğini söyledi. Olayın 4 Kasım tarihinde polise bildirildiğini aktaran Açıkada, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 80 bin TL nakit kefalet yatırması ve bir kefilin 800 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.