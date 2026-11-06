Yurt dışına kaçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkânından yaklaşık 20 milyon TL değerinde altın ve nakit para çalınmasıyla ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soygunun baş şüphelisi 22 yaşındaki B.K.’nin, kuyumcu dükkânı sahibinin üvey kardeşi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir yıl önce Adana’dan KKTC’ye gelerek abisinin yanında çalışmaya başlayan B.K.’nin, iş yerinden aldığı milyonlarca liralık altın ve nakit parayla ülkeden ayrıldığı belirlendi. Genç kadının, soygunun ardından önce Türkiye’ye, ardından Gürcistan’a gittiği bilgisine ulaşıldı.

İddiaya göre B.K., kuyumcu dükkânından 2 milyon TL değerinde 200 adet çeyrek altın, 6 milyon TL değerinde 1 kilo 22 ayar takı seti ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini çaldı. Toplam 20 milyon TL değerindeki altınları Victoria’s Secret marka çantaya koyarak dükkândan çıkardığı öne sürülen genç kadının, kasada bulunan 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı da aldığı iddia edildi.

Soruşturmada, B.K.’nin soygunu suç ortaklarıyla birlikte planladığı ve zanlıların Telegram uygulaması üzerinden görüştükleri iddia edildi.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan D.D. (K-22), A.S. (E-28), B.N. (E-23), H.Ç. (E-19) ve F.B.’nin (E-22) bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan, soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin daha arandığı öğrenildi. Polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026, 10:12