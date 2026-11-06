Çok sayıda insan tehdit ediliyor

suna ERDEN

Lefkoşa’da galerici Nazım Betmezoğlu’na yönelik silahlı saldırı hazırlığıyla ilgili davada karar açıklandı. Saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla ülkeye gelen Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan 7’şer yıl, silah temin eden Mutlu Töre ve Kadir Kıcık ise 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararında bu tür olayların toplumda yarattığı korkuya, huzursuzluğa ve insanların güvenlik duygusu üzerindeki etkilerine de vurgu yaptı. Ülkede çok sayıda kişinin tehdit edildiğini veya silahlı saldırıya maruz bırakıldığını kaydeden mahkeme, bu tür suçların toplumda huzursuzluğa yol açtığını vurguladı.

Birçok kişinin tehdit edildiği belirtilirken, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, heyet adına kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın okudu.

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller ve Yargıç Gülay Uğur’un da yer aldığı heyetin karar duruşmasında, iddia makamını Savcı Hasan Boşnak temsil etti.

Silah ve 5 mermiyle yakalandılar

Yargıç Barkın, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede müşteri olarak bulunan Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan’ın üzerlerinde arama yapıldığını belirtti.

Aramada Alper Yıldırım’ın tasarrufunda, markası ve seri numarası bulunmayan 7.65 milimetre çapında bir tabanca ile içerisinde 5 adet mermi bulunan şarjörün ele geçirildiğini kaydeden Barkın, iki sanığın suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Yargıç, Kalan’ın ifadesinde bir galericiyi vurmak amacıyla Türkiye’den gönderildiklerini söylediğini aktardı.

Barkın, sanıkların, kendilerine gönderilen konum ve video doğrultusunda Sütlüce köyündeki mezarlıktan silahı aldıklarını söylediklerini de belirtti.

Silahı mezarlığa Töre ve Kıcık bıraktı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, tabancanın 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyündeki mezarlığa Mutlu Töre ve Kadir Kıcık tarafından bırakıldığının belirlendiğini açıklayan Barkın, Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan’ın daha sonra mezarlığa giderek silahı aldıklarını kaydetti.

Töre ve Kıcık’ın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediklerini belirten Yargıç, kamera görüntülerini, emareleri ve ifadeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Barkın, yapılan değerlendirme sonucunda Töre ile Kıcık’ın mezarlığa silah bıraktığı, galeriyi gözlemlediği ve mahkeme dışındaki beyanlarının yalan olduğu yönünde bulguya vardıklarını açıkladı. Yargıç, dört sanığı da aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini belirtti.

Halk huzursuz

Kararında ülkede son dönemde artan şiddet olaylarına, adam öldürme ve yaralama suçlarına dikkat çeken Yargıç Barkın, bu suçlarda silah kullanılmasının toplumda ciddi endişe yarattığını ifade etti.

Barkın, halkın korku ve güvenlik duygusunu yitirmesine neden olan bu olaylarda kamu yararının ve toplum güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Ülkede çok sayıda kişinin tehdit edildiğini veya silahlı saldırıya maruz bırakıldığını kaydeden Yargıç, bu tür suçların toplumda huzursuzluğa yol açtığını vurguladı.

Sanık Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan’ın 500 bin TL karşılığında bir kişiyi vurmak amacıyla ülkeye geldiklerini, iki gün boyunca suçtan vazgeçmediklerini ve ele geçirilen silahta kullanıma hazır 5 mermi bulunduğunu belirten Barkın, bu unsurların suçların vahametini artırdığını ifade etti.

Sanıkların turist statüsünde ülkeye giriş yaparak Türkiye’den böylesine ciddi bir suç işlemek amacıyla gelmelerinin de suçun toplumsal etkisini ağırlaştırdığını kaydeden Yargıç, silahlı saldırı olaylarının kamuoyunu yakından ilgilendirdiğini ve uzun süre gündemde kalarak halkta huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

Benzer suçların önlenmesi, kamu yararının korunması ve hem sanıkların hem de başkalarının bu tür suçları işlemekten caydırılması gerektiğini vurgulayan Barkın, yüksek mahkemenin benzer suçlarla ilgili kararlarına da atıfta bulundu.

Mahkeme heyeti, suçların vahameti, toplum üzerindeki etkileri ve sanıkların sosyal durumlarını değerlendirerek Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan’ı 7’şer yıl, Mutlu Töre ve Kadir Kıcık’ı ise 5’er yıl hapis cezasına mahkûm etti. Böylece dört sanığa toplam 24 yıl hapis cezası verildi.