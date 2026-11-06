TIR’dan 4 tabanca çıktı

Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen “Rıhtım Kapanı Operasyonu” kapsamında bir TIR’da yapılan aramada, 4 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı sürücü ile TIR’ın sahibi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 5 Kasım 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından limanda operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında A.J. (E-46) yönetimindeki TIR’da yapılan aramada 9 milimetre çapında 4 adet tabanca ve tabancalara ait şarjörler bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili TIR sürücüsü A.J. ile sahibi M.A.A. (E-65) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

