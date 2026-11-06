Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV, yeni adıyla tv2020’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlar, tarafsız, cesur ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti ve yayıncılık alanında nice başarılı yıllar diledi.

Diyalog TV’nin 13 yıllık yayın serüvenini değerlendiren izleyiciler, özellikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın “Gündem Özel” programına övgülerde bulundu.

Toplumsal sorunların cesurca gündeme taşınması, farklı görüşlere yer verilmesi ve halkın sesinin duyurulmasına yönelik yayın anlayışının kanalı farklı kıldığını belirten vatandaşlar, doğru ve objektif haberciliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İzleyiciler, mesajlarında “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV, nice yıllara” ifadelerini kullanarak kanalın 13’üncü yaşını kutladı.

Ne dediler…

Nursel Cantürk

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanallar Diyalog TV ve Ada TV’dir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar ciddi ve dürüst bir insandır. Gerçekleri dobra dobra konuşuyor ve onun gibi başka bir adam daha yoktur. Allah Reşat Akar’ı başımızdan eksik etmesin. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Ahmet Keskin

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi takip ediyorum. tv2020’de En fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Bey değişik kültürlerden ve değişik çevrelerden yaşanan olayları tarafsız ve günlük olarak bizlere aktarıyor o nedenle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar bundan sonraki yayın hayatında da başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Rıza Açıkgöz

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Doğru habercilik ve halkın hislerine tercüman bir gazetedir. Doğru habercilik yaptığı için Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Erhan Ertekin

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal tv2020’dir. Reşat Akar’ın konuşmalarını, ciddiyetini, doğruluğunu ve tarafsızlığını çok beğendiğim için programını hiç kaçırmıyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını temenni ediyorum.”

Kamuran Işıklar

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Dobra dobra yanlışlıkları söylüyor. Hiçbir şeyi süsleyerek aktarmıyor. Bu yönünü çok beğendiğim için severek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Osman Iravul

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Sabah Özlem Çimendal’ı öğleden sonra da Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ın gerçekleri söylemesi ve sorunları aktarırken çözüm önerileri de sunması çok hoşuma gidiyor o nedenle izliyorum. Keşke Reşat Akar bu ülkenin başında olsa. Devletin kanalında yüzlerce kişi çalışıyor ancak bir Diyalog TV etmiyor. Diyalog TV’nin tüm elemanlarına iyilik, sağlık diler, Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, nice başarılı yayınlar temenni ediyorum.”

Mustafa Bolkaner

“Yerel kanallardan en fazla tv2020 ve BRT’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın eleştirileri, görüşleri ve önerilerini beğeniyoruz o yüzden takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan Bıçaklı

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. tv2020’de Reşat Akar’ı beğenerek takip ediyorum. İyi bir yayın ve gerçekleri bizlere aktardığı için severek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını temenni ediyorum.”

Derviş Erşangil

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar bizleri bu kanala bağımlı etti. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor ve serbestçe her şeyi söylüyor. Reşat Akar daha önce Halk Meclisi programını da yapıyordu onu da çok beğenerek izliyorduk. Reşat Akar bizim ekranlardaki temsilcimizdir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Mehmet Kurtulmuş

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim kanal Diyalog TV’dir. Gerçekleri bizlere aktardığı için beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum. Reşat Akar ülke gündeminde yaşanan ve çoğu zaman da duymadıklarımızı bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde aktarıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

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