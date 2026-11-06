Nokta operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da üniversite kampüsü içerisindeki yurtlar bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla iki kişiyi tutukladı. Takibe alınan zanlılardan birinin siyah çanta içerisinde aldığı 81 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen diğer zanlı da kısa sürede yakalandı.

Mahkemede olayın olgularını aktaran polis memuru Orhan Kaşer, 31 Ekim tarihinde M.A. isimli zanlının üniversite kampüsü içerisinde uyuşturucu alışverişi yapacağı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polisin aynı gün zanlıyı yurtlar bölgesinde tespit ederek takibe aldığını belirten Kaşer, bir süre sonra bölgeye gelen araç içerisindeki şahsın M.A.’ya siyah renkli bir çanta verdiğini gördüklerini kaydetti.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin zanlıyı alıkoyduğunu belirten polis, çanta içerisinde yapılan aramada 81 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

M.A.’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi A.I. isimli şahıstan aldığını söylediğini aktaran polis, zanlı A.I.’nın da kısa süre sonra Karakol Mahallesi’nde aracıyla birlikte tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

A.I.’nın evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan tabak ve çatal bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, ele geçirilen emarelerin incelenmesi ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; soruşturma kapsamında her iki zanlının da 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

