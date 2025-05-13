Tesisleri inceledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren tesisleri incelemek amacıyla Alanya’da temaslarda bulundu. Alanya ziyaretinde Bakan Gardiyanoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Gardiyanoğlu, Alanya Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezin kurucusu Feridun Özdeş’ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı, merkez tarafından özel gereksinimli bireylere verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Görüşmede, otizmli bireyler için projesi devam otizm merkezine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Şu an çok büyük bir ihtiyaç olan otizm merkezine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Gardiyanoğlu hayata geçecek merkezin otizmli bireylere ve ailelerine pek çok alanda ihtiyaç duydukları hizmetli sağlayacağını kaydetti.

Otizm Merkezi Projesi için Feridun Özdeş’e danışmanlık yapması teklifi sunan Bakan Gardiyanoğlu Özdeş’i yerinde incelemeler yapması için Kuzey Kıbrıs'a davet etti.

Psikolog Feridun Özdeş de açıklamasında, Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak böyle anlamlı bir projeye örnek teşkil ederek katkı sundukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Özdeş, “35 yıllık bilgi ve alan tecrübemizin Kuzey Kıbrıs'ta bulunan otizmli bireylere faydası dokunacaksa seve seve destek vermek bizim için bir onurdur.” dedi.

