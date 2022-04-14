Töre: Borcumuz yok

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) önceki gün ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemi devam ederken, borçlu kamu kurum ve kuruluşlarının enerjisi kesiliyor. Birçok kamu kurumun elektriğini önceki gün kesen sendika dün de Cumhuriyet Meclisi’nin enerjisini kesti.

Bakanlıklar, devlet daireleri, kurum ve kuruluşlar sendikanın bu hamlesine karşı jeneratörleri çalıştırarak, günü kurtarırken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) borçlu olmadıklarını belirtti.

Töre,” Meclis haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır. Bu durum Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olunduğu gibi, kamuoyunda da kurumumuz aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu üzülerek gözlemlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Ödemeler eksizsiz yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Kıb-Tek’e borcu olmadığı halde elektriğinin kesildiğini duyurdu, “haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakıldık” açıklamasını yaptı.

Töre, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Meclis çalışmalarında aksaklıklar yaşandığını da belirtirken, şunları kaydetti:

Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi bugün de elektrik borcu bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemektedir.

Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır.

Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olunduğu gibi, kamuoyunda da kurumumuz aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu üzülerek gözlemlenmiştir.

Kurumumuzun borcu bulunmadığını bir kez daha vurgulamak suretiyle, yaşanan bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyoruz.”

Kesintilere karşı jeneratör önlemi

Bu arada El-Sen’in bugün de borcu olanların elektriğini kesmeye devam edeceği belirtilirken, bakanlıklar, devlet dairesi ve kurumlar jeneratörlerle önlem aldı. Elektrik kesintisinin yapıldığı kurumlardan biri olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda dün mesai süresince jeneratör çalıştırıldı. Bakanlıktan çevreye yayılan kara dumanlar vatandaşı rahatsız ederken, kesintilerin sürmesi halinde birçok devlet kurumunun jeneratörleri hazır tuttuğu belirtildi.