Satış yapıyordu

Lefkoşa’da 4 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda evinde 4 gram uyuşturucu bulunan Mustafa Kuni hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 16 ay hapse mahkûm edildi. Verilen cezada sanığın ifadesinde 30 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını sattığını itiraf etmesi etkili oldu.

Mahkeme sanığın ticari amaçlı uyuşturucu tasarrufu etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdi.

Kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlar olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanığın bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu, ticari amaçlı tasarruf etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 16 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Davanın geçmişi

Narkotik ekipleri,4 Ekim 2021 tarihinde sanığın Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu sattığına dair ihbar almıştı. İhbar üzerine sanığın evinde arama yapılmış, ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Uyuşturucunun yanı sıra 2 adet hassas terazi, 860 Euro ve 940 TL nakit para da bulunmuştu. Tutuklanan sanık, uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan etmişti.