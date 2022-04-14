12 yıl cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de 2019 yılı Şubat ayında 19 yaşındaki kız arkadaşına döve döve tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan ve 2020 yılı Ocak ayında12 yıl hapse mahkûm edilen Baver Çoban’ın istinaf duruşması dün karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, sanık hakkında alt mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasının hatalı olmadığına vurgu yaptı.

Alt mahkemenin kararının onanmasıyla sanık 12 yıl hapis cezasını çekmeye devam edecek.

Davanın geçmişi

Sanık 11 Şubat 2019 tarihinde 20.00- 00.40 saatleri arasında Ozanköy’de futbol sahasının basın ve gözlem odasının tuvaletlerinde kız arkadaşını iki kez darp edip, iki kez de tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık soruşturmanın ardından 16 Şubat 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak 2020 tarihinde sanık hakkındaki kararını vermiş ve 12 yıl hapse mahkum etmişti.

Sanık hakkındaki kararda tecavüz suçunun darpla birlikte işlenmiş olması ağırlaştırıcı faktör olarak ele alınmıştı.

Mağdur kızın psikolojik tedavi görmesi, 8 seans terapi alması, ağır travma ve depresyon yaşaması da sanığın cezasında etkili olmuştu.

Kararın ardından sanığın avukatı cezayı çok, iddia makamı ise az bularak istinafa başvurmuştu.

İddia ve savunma makamlarının istinaf başvuru dün karara bağlanırken, Yüksek Mahkeme sanığa verilen 12 yıl hapis cezasını yerinde ve adil bulduğunu açıkladı.