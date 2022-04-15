Şimdilik beklemede

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, protokolü gördükten sonra değerlendirme yapacağını belirtti.

Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması’na işaret etti.

HP lideri Özersay, “Başbakan protokol imzaladı, memlekete döndü ve şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor. Protokolü gördüğümüzde değerlendirme yapabileceğiz” dedi.

Özersay, “Televizyonda kendisine elektrikte açıkladığı zamdan indirim ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki elektrikte kendisinin açıkladığı zamdan indirim de yalan oldu” ifadelerini kullandı.

Sıkıntılar dinlendi

Öte yandan Özersay ve beraberindeki heyet, eylemde olan Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek, çalışanların sıkıntı ve endişelerini dinledi.

Ziyarette, Genel Başkan Özersay’a HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Merkez Yürütme Organı üyeleri Özgür Vehit ve Batur Sağlamer katıldı.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay ziyarette yaptığı açıklamada, “İç ve dış denetimlerin çok daha etkili şekilde yapılacağı, bütçe ve harcamaların, personel yapısının daha net kurallara bağlanacağı bir reform kaçınılmazdır. Biz oluşturulacak bir ortak komitede bunun ortak akıl ile yapılması için elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” ifadesini kullandı.

Halkın Partisi heyeti, ayrıca, Mağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek hem vatandaşların, hem de esnafın fiyatlara ve piyasaya ilişkin sıkıntılarını dinledi.