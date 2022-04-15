Suna ERDEN

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ilgili detayları tv2022 ekranlarında açıkladı. Gündem Özel programına telefonla bağlanan Başbakan Sucuoğlu, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu’nun verdiği bilgiye göre; 6 kritik konu öne çıktı.

1-Elektrikte indirimli tarife sadece Mart ayını kapsayacak ve önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanıp, tahsilatlar bu çerçevede yapılacak. Mart sonrası ‘yüksek zamlı’ tarifeye geçilmesi söz konusu olabilecek.

2-Maliye Bakanı Sunat Atun ‘şu an görevde’ ve elektrikle ilgili düzenlemeler onun sorumluluğunda.

3- El-Sen’in eylemi ‘grev’ değil ‘işe gitmeme’ adı altında devam ediyor. Bu işe gitmeme eyleminin ne kadar süreceği ve eyleme katılanların maaş alıp almayacakları bilinmiyor.

4-Elektrikte özelleştirme düşüncesi yok. Karadeniz Holding’in teklifini teknik adamlar değerlendirebilir.

5-Belediyeler referandumundan geri adım atmak yok. Belediyelerin sayısı azalacak, seçim Kasım’da yapılacak.

6-Gelirleri artırmak için şans oyunları yasallaşacak. Ayrıca tapu harçları artırılacak ve alış-verişte kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek.

Eylem planı 4 başlık altında toplandı

Protokolde eylem planlarının 4 başlık altında toplandığını ifade eden Sucuoğlu, “Bunlardan biri kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikalarıdır. İkincisi ekonomi ve finans. Üçüncü, sosyal politikalar. Dördüncü ise adalet, güvenlik ve savunma politikalarıdır” dedi. Ankara’nın protokol kapsamında 3 milyar 200 milyon TL hibe yardımında, 1 milyar 50 milyon TL de kredi yardımında bulunmayı taahhüt ettiğini belirten Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 milyar 200 milyonluk hibe yardımından altyapı ve reel sektör projelerine 2 milyar 164 milyon TL’lik katkı sağlanacak. Faaliyet ödeneklerine 96 milyon TL, savunma giderlerine ise 940 milyon TL katkı sağlanacak. 1 milyar 50 milyon TL’lik kredi yardımı kapsamında, cari bütçe açığına katkı anlamında 500 milyon TL, reformu destekleme ödeneği olarak da 450 milyon TL’lik bir katkı öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL’lik bir mali destek vermeyi taahhüt etmiştir.”

Projeleri açıkladı

Sucuoğlu protokolde kaynak aktarılacak projeleri de açıkladı.

Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesi

Yeni Güzelyurt Hastanesi ve Son Etap Yapım İşleri Projesi

AMATEM Projesi (Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi Projesi)

Sağlık alanında tıbbi teçhizat ve teknik cihaz alımı

Polis Teşkilatının Güçlendirilmesi

Geçitkale İtfaiye ve Karakol Binası Yapım Projesi

Sanayi ve Turizm sektörüne proje destekli kısmi hibe programları

Çocuk ve Gençlik Merkezi projeleri

E-Devlet ile ilgili birçok proje

Belediye altyapılarına katkı projesi

Şans oyunları yasası yolda

Başbakan Sucuoğlu, gelirleri artırıcı giderleri azaltıcı önlemler alacaklarını ifade etti. Sucuoğlu,

“Özellikle şans oyunlarının hızlı bir şekilde yasallaşması bütçeye katkı sağlayacak.

Kredi kartı ödemeleriyle ilgili de düzenleme yapılacak. Tüm alışverişler kartla ödenecek. Bu yasal zorunluluk olacak” dedi.

Özelleştirme yok

Sucuoğlu, Akar’ın El-Sen’in eylemiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Sucuoğlu, El-sen’in grev deüil eylem yaptığını, bu nedenle yasaklama durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

El-Sen’in eylem gerekçesinin Kıb-Tek’in özelleştirilmesi olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu yönde bir adımın olmadığını açıkladı. Sucuoğlu, özelleştirme söz konusu değil ya da söylenildiği gibi Karadeniz Holding’ten enerji alımı da yapılamayacak. Bu yönde ne konuşulmuş bir şey ne de alınmış bir karar yok” dedi.

Mart ayını kapsıyor

Elektrikte yapılan indirimle ilgili soruyu da yanıtlayan Sucuoğlu, indirimli tarifenin sadece Mart ayını kapsadığını dile getirdi. Sucuoğlu, Mart sonrası zamlı tarifeye geçilmesinin söz konusu olabileceğini, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Sucuoğlu, “Mart ayına mahsus bir aylık bir düzenleme yapıldı” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Akar’ın belediyeler reformuyla ilgili sorusu üzerine geri adım atılmayacağını ancak kavga değil, uzlaşıyla değişim olacağını belirtti.