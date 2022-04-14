40 Euro’ya baş belası

Para karşılığında yabancı uyruklu 3 kişiyi Güney Kıbrıs’a kaçırmaya çalışan Bilal Ansar ile suç ortağı Manzanza Kembo Henock, Kırklar bölgesinde Rum kesimine geçirecekleri Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda’yla birlikte yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre; Pakistanlı Bilal Ansar’ın görevi kişi başı 40 Euro’ya Daniel, Mosengo ve Weka’yı aracıyla sınıra götürmekti.

Manzanza Kembo Henock ise sınıra getirilen 3 kişiyi yasadışı yollardan güneye götürmek için kişi başı 350 Euro’ya anlaşma yaptı.

Ancak hem insan tacirleri hem de güneye kaçak gitmek için para ödeyen 3 şahıs narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

En çok parayı Manzanza alacaktı

Soruşturmayı yapan polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23.20 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından, Ercan Havaalanı’nın batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde operasyon yapıldığını söyledi. Polis, gerçekleştirilen operasyonda Bilal Ansar’ın kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda ile Manzanza Kembo Henock’un tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu Bilal Ansar'ın 120 euro karşılığında yabancı uyruklu 3 şahsın Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmaya çalıştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Manzanza Kembo Henock'un ise kişi başı 350 Euro karşılığı şahısları kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşma yaptığını belirlediklerini söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında, ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.