Tümü alkollü

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde iki gurup arasında çıkan kavganın ardından 3 kişi tutuklandı. Arslan Koç, Cumali Koç ve Seyit Yurdal Erdine dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 5 Kasım 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında Surlariçi’nde umumi bir yer olan Girne Caddesi Türk Bank Sokak üzerinde, Arslan Koç’un 58 promil, Seyit Yurdal Erdine’nin 74 promil ve Cumali Koç’un 141 promil alkol tesiri altında, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 erkek şahı kavga ettiklerini söyledi. Polis, çıkan kavgada iki tarafın bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ile vurup darp ettiklerini belirtti.

Polis, kavga esnasında zanlıların olay yerinde bulunan elektronik eşya satışı alanında faaliyet gösteren Ağrı Ticaret isimli iş yerinin vitrin camını kırdıklarını, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını söyledi.

Polis, olayın ardından 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, aranan şahıslar, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, camı kırılan işyeriyle ilgili hasar tespiti de yapılacağını dile getirdi. Ayrıca zanlıların muhaceret kayıtlarının da inceleneceğini kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar vitrin camının kazayla kırıldığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.